Эрдоган с вертолета осмотрел строящийся флагман ВМС Турции ФОТО
Президент Реджеп Тайип Эрдоган с вертолета осмотрел строящийся флагман военно-морских сил Турции - десантный корабль TCG Anadolu, сообщают турецкие СМИ.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, TCG Anadolu Gemisi’ni havadan inceledi. pic.twitter.com/1ZNcK7nGhH— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 24, 2022
Турецкий лидер пролетел над самым крупным военным судном Турции по пути на мероприятия в северо-западной провинции Сакарья.
Строительство флагмана ВМС Турции продолжается с 2015 года на стамбульской верфи «Седеф» по личному указанию Эрдогана.
Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.