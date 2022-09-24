Эрдоган с вертолета осмотрел строящийся флагман ВМС Турции ФОТО

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с вертолета осмотрел строящийся флагман военно-морских сил Турции - десантный корабль TCG Anadolu, сообщают турецкие СМИ.

Турецкий лидер пролетел над самым крупным военным судном Турции по пути на мероприятия в северо-западной провинции Сакарья.

Строительство флагмана ВМС Турции продолжается с 2015 года на стамбульской верфи «Седеф» по личному указанию Эрдогана.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.