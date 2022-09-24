Чавушоглу о поддержке США террористов

В отношениях между Анкарой и Вашингтоном до сих пор имеются проблемы, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Лос-Анджелесе.

«К сожалению, США по-прежнему поддерживают РПК/ОНС в Сирии. Они поддерживают их сепаратистскую повестку дня, в последнее время эта террористическая организация усилила свои атаки. Есть вопросы по деятельности FETÖ в Америке. Санкции также являются вопросом, который нас беспокоит. Для нас это вопрос национальной безопасности. Мы ожидаем, что союзник США поймет нашу чувствительность».