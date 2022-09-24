Анкара обвинила Афины в нарушении антироссийских санкций

Турецкое представительство при ООН ответило на заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который обвинил Анкару в «дестабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и Кавказе». Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Роль Турции в регионе и за его пределами получила высокую оценку международного сообщества. Анкара выполняет все требования санкций, принятых на уровне СБ ООН. Обвинения Афин в адрес Анкары по вопросу рестрикций являются ярким примером двойных стандартов, так как Греция сама нарушает санкции, переливая нефть с танкеров из подсанкционных стран на другие суда», - отмечается в заявлении.

В заявлении также сообщается, что Турция, в отличие от Греции, привержена принципам международного права.

«Турция не оспаривает территориальную целостность и единство Греции. Подобные заявления являются частью антитурецкой пропаганды. Анкара, в отличие от Афин, призывает к основанному на международном праве честному и содержательному диалогу для урегулирования споров в Эгейском море», - говорится в заявлении.