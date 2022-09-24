Около 400 человек, в основном женщины, провели в Якутске акцию протеста против мобилизации, сообщают местные СМИ.

Акцию провели в виде традиционного якутского хороводного кругового танца осуохай. Первыми за руки взялись молодые девушки, их поддержали женщины постарше, после чего в круг постепенно стали присоединяться другие протестующие. Звучали лозунги «Нет войне!», «Нет геноциду!», «Выходи!».

Сперва полицейские уговаривали протестующих разойтись, затем отошли в сторону и дали женщинам провести обряд. В какой-то момент полицейские оказались в центре хоровода. На записи, которую опубликовало SakhaDay, слышно, что женщины скандируют «Дайте нашим детям жить!».