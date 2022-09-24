Испания за избирательную выдачу виз россиянам
Граждане России, пытающиеся покинуть РФ, должны иметь возможность получать визы в страны Евросоюза, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет издание La Razon.
«Мы ничего не имеем против российского народа. Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это», - ответил министр на вопрос, следует ли предлагать гражданам РФ убежище в ЕС.
Тем не менее Альбарес подчеркнул, что визы должны получать только россияне, «которые соответствуют условиям».