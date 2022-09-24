Почему весь Баку заговорил об аресте Си Цзиньпина? сенсационный документ в руках haqqin.az
Азербайджан гудит от новостей, что председатель КНР Си Цзиньпин помещен под домашний арест. Поводом для этих слухов стали сообщения в китайских социальных сетях о том, что ветераны Коммунистической партии Китая отстранили его от должности главы Народно-освободительной армии. Эти же «хорошо информированные источники» утверждают, что Пекин находится под военным контролем. Называют и имя «китайского Пиночета» – генерал Ли Цяомин.
Съезд Коммунистической партии Китая, на котором Си должен, в нарушение всех политических традиций КНР, быть вновь переизбран в качестве лидера партии и страны, состоится через три недели. Само собой, что на этом фоне появление самых диких «слухов в виде версий» – дело самое обычное. Автора этих строк даже насторожило бы, если такого бы не было.
Но слухи гуляют, ведь подобная криптология всегда заходит на ура. А на вопрос к их распространителям: «А как же фактчекинг? Какие будут ваши доказательства?», - они смотрят на тебя с высокомерием, и на чистом глазу выдают: «Нам это не нужно, знающим людям и так все понятно». Но сетевая гигиена – это все для haqqin.az. А потому, если нет убедительных подтверждений какого-либо события, неважно официальных или нет, для нашего сайта такого рода «новости» по определению считаются фейком.
Причем для их опровержения достаточно самых примитивных способов, доступных буквально каждому. Говорят, что в связи с переворотом в Китае все авиасообщение закрыто. Смотрим на карту – да ничего подобного, как летали, так и летают.
Но скажу больше. С момента прихода к власти товарища Си автор этих строк заметил, что не было и года без «новостей» об отстранении его от власти. Прямо по песне Высоцкого получается:
А вы слыхали, что снимают Си Цзиньпина?
За разврат его, за пьянки, за дебош?
А еще арестовали Ли Кэцяна, чессно слово,
Потому что он на Берию похож…
Но если такие слухи регулярно появляются – значит, они кому-то очень и очень нужны. Значит, есть в этом процессе заинтересованные лица. То, что они обитают на Западе от Китая – сомнений не вызывает. В информационной войне против Пекина все средства хороши. Но вот существует ли база для подобных слухов внутри самого Китая?
То, что среди китайского населения есть недовольные Председателем Си – отрицать глупо. Но то, что недовольные им есть в китайских политических элитах – отрицать глупо вдвойне. Особенно после его решения идти на третий срок пребывания у власти.
В распоряжении haqqin.az оказался уникальный документ – стенограмма речи, которую Си Цзиньпин произнес перед ветеранами партии. В этом документе есть примечательное высказывание Председателя КНР: «Этот разговор не должен выйти из нашего круга. Если выйдет – я все буду отрицать». Но он настолько внутренне логичен, настолько отвечает философии китайского лидера, что все сомнения в нем отпадают.
Отвечая на претензии о том, что в Китае формируется его культ личности, Си Цзиньпин заявил: «В последние десять лет некоторые из вас, сидящих здесь, были недовольны тем, что вы называете «культом личности». Мол, не усвоил уроков прошлого… Но в такой большой стране с огромным населением, да еще когда нужно исправлять ошибки и возвращаться на правильный путь, без опоры на личный авторитет быть убедительным для масс тяжело… Пять тысяч лет китайской цивилизации, и все династии и эпохи так или иначе через культ личности проходили. Кто-то лучше, кто-то хуже».
А когда ему начали выговаривать, что он идет на третий срок, Председатель КНР ответил: «Скажите, а кому можно передать власть – так, чтобы быть спокойным? Ну скажите… Некоторые также выражают недовольство нарушением правил. Правила, вообще-то, предназначены для того, чтобы их нарушать. Разве не говорил Председатель Мао: «Без разрушения нет созидания»? А им самим созданные правила разве не были нарушены Дэн Сяопином? Дело не в собственно правилах, а в том, кто их устанавливает и в каких целях… Так что я не желаю продлить себе полномочия, а беспокоюсь, как бы сменщик не коррумпировался, не обуржуазился на моем месте. У нас в политбюро это уже все поняли».
И в завершение выступления китайский лидер заявил: «Я всего лишь – уж так получилось – оказался на своем месте в эту эпоху, став блюстителем красной власти. Чтобы цвет не сменился».
Большинство ветеранов партии Си Цзиньпин убедил. Что примечательно, после его выступления критических замечаний больше не последовало – Председатель Си, когда захочет, может быть весьма харизматичным.
Что же касается армии, то сегодня позиции китайского лидера, которую он возглавляет в качестве председателя Центрального военного совета, в ней сильны как никогда. Ведь именно при нем Национально-освободительная армия Китая превратилась в современную военную силу, служба в ней стала престижной, а она сама является социальным лифтом для миллионов китайцев. Поэтому армия к Председателю Си крайне лояльна, и свидетельств обратного просто не существует.
Так что фейк не состоялся. Китайский лидер настроен на продление своих полномочий, внутренних позиций не утратил, а потому может смотреть с оптимизмом в будущее. Большинство в Китае – за него.