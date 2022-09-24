Азербайджан гудит от новостей, что председатель КНР Си Цзиньпин помещен под домашний арест. Поводом для этих слухов стали сообщения в китайских социальных сетях о том, что ветераны Коммунистической партии Китая отстранили его от должности главы Народно-освободительной армии. Эти же «хорошо информированные источники» утверждают, что Пекин находится под военным контролем. Называют и имя «китайского Пиночета» – генерал Ли Цяомин.

Съезд Коммунистической партии Китая, на котором Си должен, в нарушение всех политических традиций КНР, быть вновь переизбран в качестве лидера партии и страны, состоится через три недели. Само собой, что на этом фоне появление самых диких «слухов в виде версий» – дело самое обычное. Автора этих строк даже насторожило бы, если такого бы не было.

Но слухи гуляют, ведь подобная криптология всегда заходит на ура. А на вопрос к их распространителям: «А как же фактчекинг? Какие будут ваши доказательства?», - они смотрят на тебя с высокомерием, и на чистом глазу выдают: «Нам это не нужно, знающим людям и так все понятно». Но сетевая гигиена – это все для haqqin.az. А потому, если нет убедительных подтверждений какого-либо события, неважно официальных или нет, для нашего сайта такого рода «новости» по определению считаются фейком.

Причем для их опровержения достаточно самых примитивных способов, доступных буквально каждому. Говорят, что в связи с переворотом в Китае все авиасообщение закрыто. Смотрим на карту – да ничего подобного, как летали, так и летают.

Но скажу больше. С момента прихода к власти товарища Си автор этих строк заметил, что не было и года без «новостей» об отстранении его от власти. Прямо по песне Высоцкого получается:

А вы слыхали, что снимают Си Цзиньпина?

За разврат его, за пьянки, за дебош?

А еще арестовали Ли Кэцяна, чессно слово,

Потому что он на Берию похож…

Но если такие слухи регулярно появляются – значит, они кому-то очень и очень нужны. Значит, есть в этом процессе заинтересованные лица. То, что они обитают на Западе от Китая – сомнений не вызывает. В информационной войне против Пекина все средства хороши. Но вот существует ли база для подобных слухов внутри самого Китая?