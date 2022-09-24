Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром местами изморось, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 16-19, днем 21-23 градуса тепла. В Баку ночью будет 17-19, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов.
В регионах Азербайджана в целом осадков не ожидается, однако в некоторых восточных регионах днем возможны кратковременные дожди, будет дуть умеренный восточный ветер. Ночью и утром ожидается туман.
Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 25-30 градусов тепла, ночью 4-7, днем 8-13 градусов тепла.