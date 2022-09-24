Греция разместила бронетехнику на островах в Эгейском море
Турция фиксирует размещение Грецией бронетехники на островах Лесбос и Самос в Эгейском море, сообщает турецкий телеканал NTV.
Отмечается, что беспилотники турецких ВС сфотографировали переправку на острова 31 единицы бронетехники, которая была передана Греции Соединенными Штатами в качестве военной помощи.
Острова Лесбос и Самос, согласно международным соглашениям, имеют статус демилитаризованных.
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