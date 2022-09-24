Италию впервые со времен Муссолини могут возглавить «правые»
В Италии в воскресенье, 25 сентября, начались внеочередные выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени, подсчет голосов начнется после их закрытия в 23:00. Выборы пройдут в обе палаты парламента - Палату депутатов и Сенат. По данным опросов, фаворитом считается правоцентристская коалиция. В случае ее победы в Италии будет сформировано первое после окончания Второй мировой войны правительство правых сил, сообщает Deutsche Welle.
Наибольшей поддержкой (25 процентов) пользуется правая партия "Братья Италии", которую возглавляет Джорджа Мелони. В коалицию также входят "Лига Севера" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и небольшой альянс партий "Мы - умеренные".
На втором месте по популярности среди партий, как показали опросы, находится левая "Демократическая партия" (21,2 процента) Энрико Летты. Как отмечает агентство AP, демократы находятся в невыгодном положении, поскольку в отличие от правых сил им не удалось создать единый союз.