Раиси за сотрудничество с Россией и Китаем

Сотрудничество Ирана с РФ, КНР и другими государствами позволит преодолеть действие санкций США, заявил китайским СМИ на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН иранский президент Ибрагим Раиси.

«Отношения Исламской Республики Иран, Китая, России и других стран, которые могли попасть под санкции, внесут огромный вклад в нейтрализацию этих ограничительных мер, применяемых американцами», - сказал он.

Также Раиси выразил желание «добиться обновленного миропорядка, который будет исключать гегемонию одной силы и попирание прав многих народов».

«Взаимодействие нашей страны с Китаем, Россией и другими членами Шанхайской организации сотрудничества, с Организацией экономического сотрудничества может привести к появлению новых центров силы», - сказал иранский президент.