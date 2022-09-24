Лапид: Вести переговоры с Ираном нужно с позиции силы

Переговоры с Тегераном следует вести, одновременно демонстрируя военный потенциал, который в случае необходимости можно применить против Ирана, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, сообщают российские СМИ.

«Я хочу сказать простую вещь: у Израиля есть возможности, которых иногда опасаются даже США. Израиль не зачинщик войны. Мы не хотим войны. В конце концов, у нас нет каких-либо исторических конфликтов с Ираном. Но должно быть ясно - Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой», - отметил Лапид.

Он также заявил, что Израиль не заинтересован в операциях в Сирии, однако не может позволить Ирану использовать эту страну для наращивания военного потенциала или транспортировки вооружений «Хезболле».