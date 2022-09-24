Варшава: Россия бросает в бой «азиатские меньшинства из российских республик»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с каждым днем власть российского президента Владимира Путина слабеет. В связи с этим в ближайшее время на войне возможна новая волна эскалации. Об этом пишет "Польское радио".

"Русский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем власть Путина слабеет, теряет кровь и воздух", - заявил политик.

По словам Моравецкого, обращение Путина о мобилизации россиян "должно было вызвать страх", но это свидетельствует не о силе РФ, а о глубоком кризисе в стране.