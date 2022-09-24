В России предложили увеличить призывной возраст

Глава Совета по правам человека России Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст граждан, получивших российское гражданство, до 45 или даже 50 лет, сообщили в Совете.

«Сейчас натурализованных граждан России не могут призвать на военную службу, если они старше 27 лет. Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста», - отметил Фадеев.