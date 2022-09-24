Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:28

Американцам нужен дешевый бензин, и президент США Джо Байден идет на все, объявив настоящую войну ценам на нефть. Тем не менее добиться желаемых результатов ему не удается – рынок живет по своим законам и ему нет дела до электоральных желаний американского лидера. Тем временем до промежуточных выборов в Конгресс, на которые изначально была рассчитана эта кампания, чуть более месяца, а ситуация по-прежнему остается сложной.

Группа демократов-конгрессменов призвала Байдена продолжить высвобождать дополнительные запасы нефти из стратегических резервов как минимум до конца года. Отмечая, что средние цены на газ и нефть в США все еще превышают уровень цен 2021 года, они призвали Министерство энергии США отказаться от плана прекратить в следующем месяце вычерпывать нефть из стратегических запасов даже несмотря на то, что запасы эти уже сократились на 8,4 миллиона баррелей, или на 1,9 процента – до 434,1 миллиона баррелей. Такой минимум стратегического резерва не наблюдался в США с октября 1984 года. Тем не менее Минэнерго правильно среагировало на сигналы из Белого дома, сообщив на днях о решении выбросить на рынок в ноябре еще до 10 миллионов малосернистой нефти из нефтехранилищ в Техасе и Луизиане. Указанные объемы входят в объявленный США еще в марте план по реализации нефти из стратегических резервов в объеме 180 миллионов баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Изначально план был рассчитан на шесть месяцев, начиная с мая. Однако по настоящее время администрация заключила контракты на поставку только 155 млн баррелей нефти. При этом последняя дата поставки в рамках этих контрактов назначена на 22 октября.

Следует отметить, что борьба Байдена за снижение рыночных цен на топливо вызывает одобрение далеко не у всех. Особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда политические противники усилили нападки на действующего президента США. Особенно Байдену досталось от бывшего президента Дональда Трампа, по словам которого, высвобождение стратегического нефтяного запаса США направлено исключительно на усиление позиций демократов перед промежуточными ноябрьскими выборами в Конгресс, после чего цены на бензин вырастут как минимум вдвое. Надо отметить, что аргументы Трампа выглядят достаточно убедительно. «Я их (стратегические нефтяные запасы) заполнил, а он (Байден) теперь использует их перед выборами, чтобы удерживать низкие цены на бензин, - напомнил американцам Дональд Трамп. – Сразу после них (выборов) они (цены) взлетят вдвое, поднимутся до невиданных высот. Хочу напомнить, что стратегические запасы нефти предназначены для использования на случай войны, а не для снижения цен перед выборами». Впрочем, о непримиримом противостоянии Трамп-Байден известно всем, и на этом, вероятно, не стоит заострять внимание. Куда более серьезная беда заключается в том, что по мере реализации плана администрации Байдена по снижению мировых цен на нефть Соединенные Штаты постепенно истончили нефтяную «сетку безопасности».