Кыргызстан и Таджикистан пошли на мировую

Кыргызстан подписал с Таджикистаном протокол о прекращении конфликта и его последствиях, заявил глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев местным СМИ.

«Надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться и на кыргызские и таджикские земли придут мир и согласие», - сказал Ташиев.

Переговоры прошли на КПП «Кызыл-Бель» Баткенской области Кыргызстана. С кыргызской стороны участвовал Ташиев и полпред президента страны. С таджикской стороны - глава Госкомитета нацбезопасности, глава Согдийской области Таджикистана.