Пограничная служба ФСБ РФ начала запрещать россиянам выезжать из страны, сообщают российские правозащитники.

Пограничники выдали два отказа на границе с Казахстаном: один на пограничном пункте в Курганской области, второй - в Саратовской области.

В обоих решениях сказано, что людям отказали в выезде из России на основании решений военных комиссариатов.

Об отказах в выезде через российско-казахстанскую границу также сообщили как минимум 5 человек.