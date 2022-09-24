На антивоенных митингах в Дагестане полиция открыла огонь ВИДЕО
Сегодня днем в селе Эндирей в Дагестане противники мобилизации и войны с Украиной перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, сообщают местные паблики.
Сообщается, что из села по мобилизации призвали 110 человек, что вызвало недовольство местных жителей.
Судя по кадрам, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. О наличии пострадавших или задержанных не сообщается.
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