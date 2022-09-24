Заармянский Затулин сменил ориентацию: теперь он еще и антиказахский на злобу дня
Первый заместитель председателя Комитета российской Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин выступил с оскорбительными для Казахстана заявлениями.
Российские политики, нужно отдать им должное, лидируют в постоянстве. В постоянстве глупых заявлений, создающих внешнеполитические проблемы для Кремля буквально на ровном месте.
Почетный самбист и географ, неоднократный заармянец и депутат Константин Затулин тут на днях решил поменять ориентацию. Раньше-то он активно отстаивал в Москве армянские позиции – но время не стоит на месте. И он решил открыть свой личный фронт против Казахстана.
«Откровенно выдающемуся российскому геополитику» совершенно, видите ли, не понравилось то обстоятельство, что Астана отказалась вместе с Москвой прыгать в пропасть. И, соблюдая свои национальные интересы, старается не попасть под вторичные санкции Запада.
В свое время сотрудники «Института стран СНГ», созданного под Константина Затулина в качестве благодарности российских властей за его правильное участие в российских выборах, с нескрываемой гордостью говорили автору этих строк, что все доклады этого «Института» внимательно читает САМ, то есть российский президент. Что вызывало у автора откровенное изумление, поскольку большей эклектики, некритического отношения к источникам и натягивания совы на глобус, чем в «трудах» Затулина можно было встретить только в работах российских «городских сумасшедших» вроде Александра Дугина.
Но такие уж в России времена. Умные не нужны, нужны верноподданные. И именно взгляды этих юродивых совпадают с основами российских внешнеполитических концепций как бутербродное масло – с хлебом. С соответствующими трагическими итогами для России.
Затулин никогда не был аналитиком, поскольку в своих интеллектуальных построениях опирался не на факты и реальность – а на ту ущербную картину мироздания, которая сложилась в его и ему подобных головах, и оказалась востребованной российской властью, тоже в большом интеллекте никогда не замеченной.
Вина Затулина в разжигании конфликта с Украиной безмерна – и теперь этот ястреб-стервятник клекочет в адрес Казахстана. Не понимая очевидного – казахстанцы категорически отказываются участвовать во внешнеполитических авантюрах России. При этом – не отказывая в помощи братскому народу.
«Только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян. Ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий. Это свидетельствует о том, что никакой русофобии в нашей стране нет», - пишет у себя в Facebook Айгуль Куспан, депутат нижней палаты парламента Казахстана. Но в полном соответствии с мЫшлением российских правящих элит это никакого значения не имеет. Что там какой-то народ, когда Астана отказывается поддерживать Кремль.
А потому Затулин раненым пингвином кричит, что в Казахстане ВОЗМОЖНО ВСЕ, как и в случае с Украиной, угрожая, что такая позиция Казахстана «не останется без реакции со стороны России».
«Кремлянам» бы с Украиной как-то разобраться, но стервятникам вроде Затулина этого мало. «Больше фарша, больше крови», - клекочут затулины разных размеров, полностью оторвавшись от реальности.
В Казахстане им уже тактично посоветовали навести порядок в своих неуемных головах и своих опрометчивых мыслях и словах. Но вряд ли Затулин к этому прислушается. Он и ему подобные опьянели от запаха крови, они хотят ее еще и еще. Так что на каждое его заявление уже и непонятно, кого вызывать – то ли психиатров, то ли ветеринаров.