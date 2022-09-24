Российские политики, нужно отдать им должное, лидируют в постоянстве. В постоянстве глупых заявлений, создающих внешнеполитические проблемы для Кремля буквально на ровном месте.

Почетный самбист и географ, неоднократный заармянец и депутат Константин Затулин тут на днях решил поменять ориентацию. Раньше-то он активно отстаивал в Москве армянские позиции – но время не стоит на месте. И он решил открыть свой личный фронт против Казахстана.

«Откровенно выдающемуся российскому геополитику» совершенно, видите ли, не понравилось то обстоятельство, что Астана отказалась вместе с Москвой прыгать в пропасть. И, соблюдая свои национальные интересы, старается не попасть под вторичные санкции Запада.

В свое время сотрудники «Института стран СНГ», созданного под Константина Затулина в качестве благодарности российских властей за его правильное участие в российских выборах, с нескрываемой гордостью говорили автору этих строк, что все доклады этого «Института» внимательно читает САМ, то есть российский президент. Что вызывало у автора откровенное изумление, поскольку большей эклектики, некритического отношения к источникам и натягивания совы на глобус, чем в «трудах» Затулина можно было встретить только в работах российских «городских сумасшедших» вроде Александра Дугина.

Но такие уж в России времена. Умные не нужны, нужны верноподданные. И именно взгляды этих юродивых совпадают с основами российских внешнеполитических концепций как бутербродное масло – с хлебом. С соответствующими трагическими итогами для России.

Затулин никогда не был аналитиком, поскольку в своих интеллектуальных построениях опирался не на факты и реальность – а на ту ущербную картину мироздания, которая сложилась в его и ему подобных головах, и оказалась востребованной российской властью, тоже в большом интеллекте никогда не замеченной.