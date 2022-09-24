Жительница Баку обманула более 80 пользователей Instagram и TikTok ВИДЕО
Сотрудники полиции задержали жительницу Азербайджана Вусалу Гасымову, подозреваемую в совершении мошенничества в отношении пользователей соцсетей, сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
Вусала Гасымова после задержания записала видео, в котором созналась, что обманула около 80-100 пользователей социальных сетей Instagram и TikTok, приглашая их сыграть в онлайн-лотерею. Каждый пострадавший перечислил мошеннице 200 манатов.
Расследование по данному делу продолжается.