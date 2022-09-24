Командующий сухопутными войсками Уганды: нападение на Россию – это нападение на Африку

Сын президента Уганды, командующий сухопутными войсками страны Мухузи Кайнеругаба заявил, что «нападение на Россию - это нападение на Африку». Об этом он написал в Twitter.



«Президенту Путину не обязательно угрожать ядерной войной, мы его слышим. Нападение на Россию - это нападение на Африку!», - заявил Мухузи Кайнеругаба.

Генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба - угандийский военачальник, командующий сухопутными войсками Народных сил обороны Уганды. Он сын президента Йовери Мусевени. Мухузи Кайнеругаба также командует силами специального назначения, которые наряду с Народными силами обороны обвиняются в применении чрезмерной силы и похищениях. В 2017 году Мухузи Кайнеругаба был назначен советником главы государства, что породило слухи о том, что его готовят к президентству.