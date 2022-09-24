Лига наций: Азербайджан принимает Казахстан

Сегодня в 20:00 на стадионе «Далга Арена» начнется матч заключительного 6-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Казахстана. Обе команды, а также Словакия и Беларусь выступают в группе 3 лиги «С».

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Хармом Осмерсом. Видеоассистентами также будут представители Германии.

Турнирное положение:

1.Казахстан – 13 очков (5 матчей)

2.Азербайджан – 7 (5)

3.Словакия – 6 (5)

4.Беларусь – 2 (5).

Казахстан досрочно обеспечил себе 1-е место и выход в лигу «B». Нашей сборной Азербайджана важно набрать как можно больше очков и удержать вторую строчку, которая при определенных обстоятельствах может дать возможность сыграть в стыковых матчах за право попасть на Евро-2024.

В параллельном матче сегодня Словакия примет Беларусь и попытается реабилитироваться за домашнее поражение трехдневной давности от Азербайджана (1:2).