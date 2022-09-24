Россиянам отказали в праве на альтернативную службу
Россияне не смогут пройти альтернативную гражданскую службу при мобилизации, следует из сообщения на официальном портале правительства России.
«Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», - сказано в сообщении.
Согласно закону, гражданин России имеет право заменить альтернативной гражданской службой военную службу, если ее несение противоречит его убеждениям или вероисповеданию.
Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.