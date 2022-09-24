Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:02

Террористическая организация Рабочая Партия Курдистана (PKK) обвинила Армению в «нарушении собственных и международных законов» из-за выдачи Турции двух членов этой организации. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы «Народных сил обороны» (HPG) - вооруженного крыла РПК. По сообщению курдского агентства ANF, в своем заявлении «Народные силы обороны» заявляют, что члены организации Атилла Чичек и Хусейн Йылдырым были экстрадированы из Армении в Турцию. HPG не указывает их фамилии, обнародовав псевдонимы бойцов - «Лехенк» и «Алишер». Ранее депутат от оппозиции Гегам Манукян заявил, что Армения передала Турции двух террористов РПК. По его словам, экстрадиция осуществлена в рамках сотрудничества Службы Национальной Безопасности Армении (СНБ) с Национальной разведывательной организацией Турции (MİT).

В заявлении РПК отмечается, что последние «столкнулись с силами армянского государства в районе границы с Арменией в августе 2021 года и действовали осмотрительно, чтобы предотвратить негативную ситуацию, однако были арестованы, заключены под стражу, и им были предъявлены обвинения». «Наши друзья 23 февраля 2022 года предстали перед Апелляционным судом Армении, который принял решение освободить их. Согласно международному и армянскому законодательству, они должны были быть освобождены. Вместо этого армянская секретная служба похитила и задержала их. Хотя им было обещано освобождение после принятия необходимых мер, их экстрадировали из Армении в Турцию около месяца назад», - говорится в заявлении. HPG подчеркнула, что, поступив таким образом, Армения «нарушила международные правовые нормы и свои собственные законы». Согласно информации, опубликованной в системе судебной информации datalex.am, в 2021 году в Армении Чичеку и Йылдырыму предъявлено обвинение в незаконном пересечении через реку Аракс границы Армении 16 августа 2021 года и контрабанде в республику оружия и боеприпасов. Суд первой инстанции Сюникской области в январе 2022 года приговорил обоих к 7 годам тюремного заключения с конфискацией денежных средств. Позднее Апелляционный суд сократил сроки тюремного заключения обоих членов РПК, заменив их на условные с испытательным сроком в 3 года. Турецкие источники также сообщают, что эти два террориста были пойманы и доставлены в страну. Однако турецкие СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, не упоминали Армению.

«MIT не позволяет поднять голову террористам, действующим в составе РПК и YPG на севере Ирака и Сирии. Атилла Чичек и Хусейн Йылдырым, которые недавно были объявлены Интерполом в международный розыск с красным бюллетенем, обвинены прокуратурой Тунджели и Агры в терроризме, организации вооруженных нападений и нарушении единства и целостности государства, арестованы и доставлены в Турцию», - сообщают турецкие СМИ. В той же новости, которая, как считается, попала в турецкие СМИ из MİT, также говорилось, что захваченные террористы РПК готовятся к «новому вооруженному нападению на силы безопасности на линии границы». На основании полученной разведывательной информации MİT принял меры по их аресту. «Террористы Атилла Чичек по прозвищу «Лехенг» и Хусейн Йылдырым по прозвищу «Алишер» были схвачены живыми в результате операции, проводившейся в условиях строжайшей секретности. Террористы, доставленные в Турцию, допрашиваются», - говорится в сообщении.