Европейцам могут запретить занимать должности в российских госкомпаниях

Отмечается, что гражданам ЕС больше не должно быть позволено входить в наблюдательный совет или правление российских государственных компаний. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета западных санкций в отношении России. В документе, как пишет газета, правительство Германии также выступает за ограничение мировых цен на нефть. Кроме того, Берлин требует, чтобы ЕС запретил сотрудничество с российскими атомными компаниями.

Как отмечается в документе, предложение гражданам ЕС хорошо оплачиваемых должностей в руководящих органах российских госкомпаний «уже давно является важным элементом усилий Москвы по оказанию политического влияния на страны ЕС».