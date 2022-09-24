Узбекистан призвал мир помочь Афганистану

Узбекистан призывает не допустить изоляции Афганистана, заявил глава МИД республики Владимир Норов в ходе своего выступления на 77-й сессии ГА ООН.

«Считаем крайне важным не допустить изоляции Афганистана, оставив его один на один с имеющимися проблемами. Это, несомненно, будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности», - сказал министр.

Он отметил, что восстановление экономики Афганистана должно стать общим приоритетом международного сообщества.

По его словам, идея Узбекистана об организации центра по взаимосвязанности в Ташкенте также поспособствует вовлечению Афганистана в региональные торгово-экономические связи.

Помимо этого, глава ведомства предложил создать в Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, который будет направлять средства.