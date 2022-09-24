Сегодня в Казахстане задержали троих россиян, которые незаконно пытались прорваться через границу. По словам задержанных, они хотели избежать мобилизации в России, говорится в сообщении погранслужбы Казахстана.

«В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне», - говорится в сообщении.

Казахстан принял решение не выдавать разрешение на постоянное проживание российским гражданам, которые хотят уехать из России после объявления частичной мобилизации.