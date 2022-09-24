Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой проповеди сказал российским военнослужащим, чтобы они не боялись умереть на войне с Украиной.

«Если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — заявил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл провел аналогии с Иисусом, который принял казнь за грехи людей. «Если Бог в Сыне Своем отдает Свою человеческую жизнь ради других людей, ради рода человеческого, значит жертвенность есть высочайшее проявление любви человека к своим ближним», — отметил он.

Предстоятель обратился ко всем военнослужащим со словами: «Христос воскрес, и все вместе с ним воскреснем! И жизнь вечна, а потому идите смело исполнять свой воинский долг».