Минобороны опровергает: никаких столкновений на границе не было

В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали распространенную в армянском сегменте соцсетей информацию о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций в направлении Басаркечярского района и ранении азербайджанских военнослужащих в результате ответного огня армянской стороны.

«Данная информация не отражает действительности и является полной ложью. Это очередная информационная провокация армянской стороны. Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении оборонного ведомства.