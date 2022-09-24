Трасс призвала продолжать помощь Украине и не бояться Путина

Британии и ее союзникам не стоит поддаваться на угрозы президента России Владимира Путина. Вместо этого необходимо увеличить помощь Украине и давление на Москву, заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, которую цитирует CNN.

«Мы не должны слушать бряцание оружием и надуманные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев», - сказала Трасс.