США предупредили Россию о последствиях ядерного удара
США предупреждают Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в Украине. Вашингтон пообещал ответить решительно, если Кремль решится на этот шаг, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.
«Если Россия пересечет эту границу, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно. Сейчас в частных каналах мы подробнее разъяснили, что именно это будет означать», - сказал Салливан.