В Махачкале, столице Республики Дагестан (Россия), проходит масштабный митинг против мобилизации. Правоохранители пытаются разогнать протест силой, но митингующие дают отпор, сообщают местные телеграм-каналы.

Отмечается, что активисты вышли на улицы небольшими группами, после чего пытаются объединиться и полностью закрыть центральные улицы города – Ярагского или Гамзатова. Протестующие скандируют «Нет войне, нет мобилизации».

«В центр города в связи с протестами стянули силовиков. Правоохранители пытаются точечно вытягивать протестующих из топлы или ловить по улицам и задерживать. Но митингующие отбивают всех, кого пытаются усадить в машину полиции», - говорится в сообщении.