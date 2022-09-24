США отвечают санкциями на «референдумы»
США уже в ближайшие дни объявят о новом пакете санкций против России из-за проведения «референдумов» на оккупированных российскими войсками территориях Украины.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CBS.
«США анонсируют санкции по юридическим лицам и компаниям за пределами России, которые поддерживают референдумы. Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники», - отметил Салливан.