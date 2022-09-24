В Беларуси призвали Армению не «полагаться на дядей-тетей»
Глава МИД Беларуси Владимир Макей осудил визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, сообщает агентство БелТА.
«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а, наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», — сказал Макей.
Министр иностранных дел Беларуси произнес эти слова, подводя итоги его участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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