В Беларуси призвали Армению не «полагаться на дядей-тетей»

Глава МИД Беларуси Владимир Макей осудил визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, сообщает агентство БелТА.

«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а, наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», — сказал Макей.

Министр иностранных дел Беларуси произнес эти слова, подводя итоги его участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.