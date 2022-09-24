Шольц признал, что боится конфронтации с Россией

Германия не отправляет танки Украине, поскольку боится эскалации конфликта между Россией и НАТО, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц изданию The Times.

«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину, - сказал он. - Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой».

По словам Шольца, Германия «действительно много делает» для помощи Украине.

«Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия», - сказал он.