Украина получила американские системы ПВО

Украина получила американские системы противовоздушной обороны NASAMS, сообщил в интервью CBS президент Владимир Зеленский.

«Нам было абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс за положительное решение, которое уже одобрено. Мы получили NASAMS», - заявил Зеленский.

Однако украинский президент подчеркнул, что количества этих систем не хватит, что обезопасить от ударов россиян гражданскую инфраструктуру и жилые дома.