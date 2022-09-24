Грузия закрывает границу для россиян?

Власти Грузии могут закрыть границу для россиян с 26 сентября, сообщила оппозиционный депутат Нона Мамулашвили в эфире телеканала Freeдом. По ее словам, граждан России также ждут «более жесткие проверки».

«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян. Насколько они нам объяснили, в понедельник (26 сентября) они (власти) будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе», - сказала Мамулашвили.

Она добавила, что с 26 сентября пересечь границу не смогут мужчины - граждане РФ в возрасте с 18 до 55 лет. Парламентарий считает, что большое количество россиян в Грузии — прямая угроза национальной безопасности страны.