Германия нашла нового поставщика газа

Германия договорилась о поставках сжиженного газа из ОАЭ. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита канцлера Олафа Шольца в Абу-Даби в рамках турне по странам Персидского залива.

Предполагается, что танкеры начнут поставлять топливо в терминал Брюнсбюттель на побережье Северного моря уже с конца этого года.

По словам Шольца, чтобы отказаться от российских энергоносителей и обеспечить безопасность Германии, Берлин намерен и дальше расширять список альтернативных поставщиков.

«Мы собираемся пойти наиболее разумным путем, а именно сконцентрироваться на сотрудничестве со многими регионами. Это позволит нам обеспечить поставки энергоресурсов. А чтобы мы зависели от одного поставщика и от его решений, – такое точно не повторится».