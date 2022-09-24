Главный тренер Казахстана о крупном поражении от Азербайджана и конфликте с Де Бьязи

«Я в раздевалке сказал ребятам: где тонко, там и рвется. Мы нуждаемся в сильной перезагрузке. Мы знаем, как физически восстанавливать игроков. А вот как ментально восстанавливать… Тут я недоработал немного. Фол Нурали Алипа, приведший к удалению, это связано именно с этим. Много эмоций было отдано игроками решению турнирной задачи, которую мы выполнили еще в игре с Беларусью.

Сегодняшнее поражение очень полезно для меня как для тренера. Есть над чем подумать, и сделать анализ для дальнейшего развития нашей сборной.

Я доволен 1-м местом, которое мы заняли. Ребята сделали большой шаг. Но сегодняшнее поражение нам показало, что в определенных нюансах мы еще уязвимы и очень сильно».

После первого матча между двумя сборными в Астане Адиев весьма жестко отозвался о Джанни Де Бьязи, посчитав некоторые его слова о сборной Казахстана неуважительными.

«Я – главный тренер своей команды и должен защищать парней от каких-то нападок, - объяснил Адиев. - Никогда от нас не было никаких лишних высказываний в отношении вашей сборной или какой-либо другой. Мы с господином Де Бьязи переговорили. Никаких проблем нет с ним. Мы идем своей дорогой, сборная Азербайджана – своей».