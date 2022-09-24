Основатель легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил свои концерты в Польше на фоне возмущения его позицией по войне РФ в Украине, сообщили польские СМИ. В апреле 2023 года музыкант должен был выступать в Кракове.

Ожидается, что на следующей неделе депутаты городского совета Кракова проведут голосование по вопросу объявления Роджера Уотерса персоной нон-грата. Как отмечает Associated Press, этот вопрос решили поднять на фоне возмущения позицией музыканта по вопросу войны России в Украине.

В сентябре основатель Pink Floyd написал открытое письмо к первой леди Украины Елене Зеленской, в котором заявил, что «крайние националисты в Украине поставили вашу страну на путь катастрофической войны». Он также раскритиковал Запад за поставки Украине оружия, высказав, в частности, обвинения против Вашингтона. НАТО Уотерс обвинил в «провоцировании России».