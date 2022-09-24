Мобилизованным россиянам не разрешили взять смартфоны

Мобилизованным россиянам запретили брать с собой в воинские части смартфоны, вместо них они могут взять кнопочные телефоны, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что россиянам, которые попали под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей из соображений безопасности, однако простой телефон взять можно.

При этом все аппараты связи российских военнослужащих будут храниться в установленном месте и выдаваться лишь в определенное время.