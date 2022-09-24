Джанни Де Бьязи о разгромной победе над Казахстаном

«Я уверен, что мы сегодня сыграли очень качественно, - говорит итальянский специалист. - Ошибались меньше, чем обычно. Но реализация могла быть лучше. Много бьем, должны больше забивать. Во втором тайме очень доволен остался игрой.

Еще раз хочу сказать, что во всех шести матчах мы играли хорошо. И в первой игре с Казахстаном (0:2) победу заслуживали мы, а не соперник. Однако некоторые эпизоды решили исход матча. Допустили ошибки в обороне, и они стоили нам дорого.

Мы с первых минут контролировали игру. Возможно, не смогли создать поначалу много моментов. После игры поговорил с главным тренером сборной Казахстана и поздравил его. Команда Казахстана может быть примером для других, как полностью выкладываться на поле.

Казахстан заслужил победу в группе. Это качественная сильная команда. Кто занял 1-е место, тот и заслужил. Но вы видели первую игру? Разве Казахстан заслуживал тогда победу над нами со счетом 2:0?

У нашей команды есть потенциал. Если не впадем в эйфорию, то можем кое-чего добиться. В футболе часто смотрят на результат. Но посмотрите, сколько молодых игроков у нас играют. С ними мы должны продолжать. Они должны чаще играть в своих клубах.

Было бы здорово завоевать путевку на Евро-2024. И для нас неважно, как это сделать – через Лигу наций или отборочный турнир. Если это удастся сделать, это будет прекрасно для футболистов.

Почему Амин Сейдиев не попал сегодня в заявку? Он - хороший игрок и может прогрессировать. Сейдиев - скоростной футболист, но ему надо прибавлять тактически. Поэтому приняли решение сегодня оставить его вне заявки».