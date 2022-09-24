Россияне вынесли из банков рекордный объем наличных
Объявление мобилизации в России спровоцировало приток российских граждан к банкоматам и кассам банков за наличными, пишут российские СМИ.
Объем наличной валюты в обращении за одни сутки 23 сентября подскочил на 132,1 млрд рублей, следует из оперативной статистики Центробанка России.
Абсолютный рекорд за всю историю российской банковской системы был установлен на второй день войны - 25 февраля, когда со счетов, карт и вкладов было снято 1,4 триллиона рублей.