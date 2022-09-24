Зеленский: найдены еще два массовых захоронения в Изюме

В освобожденном Изюме в Харьковской области Украины нашли еще два массовых захоронения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

«Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит», - сказал он.

Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционое давление на нее.