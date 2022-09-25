Великобритании нужны новые рабочие руки
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена пересмотреть иммиграционную политику страны, чтобы справиться с острой нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях, сообщают местные СМИ.
Среди прочего новый премьер планирует расширить перечень дефицитных профессий, на которые распространяется облегченная процедура получения рабочих виз. Данная мера позволит британским работодателям привлекать больше сотрудников из-за рубежа с меньшей бюрократией. В список, в частности, могут попасть специалисты по прокладке широкополосной сети интернета. Не исключено, что власти также смягчат требования к знанию английского языка, необходимого для получения визы.
Кроме того, Трасс собирается снять ограничения на наем иностранных рабочих, привлекаемых для сезонных работ в области сельского хозяйства. Ожидается, что верхний предел в 40 000 виз будет отменен, как и максимальный срок пребывания в шесть месяцев.