ВСУ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов россиян
В течение 25 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили базу, штаб и пять складов боеприпасов российских оккупантов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Сообщается, что склады с боеприпасами уничтожены в Алчевске, Скадовске, Херсонском и Бериславском районах Херсонской области и Токмакском районе Запорожья.
ВСУ накрыли огнем базу российских войск в Скадовском районе, штаб - в Снигиревском районе Николаевщины и командный пункт врага в Бериславском районе.