ЕС осуждает действия иранских властей

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил разгон акций протеста в Иране и ограничения на доступ жителей страны к интернету, пишет Euronews.

Он также назвал «неоправданным и неприемлемым» применение, по его словам, непропорциональной силы против демонстрантов.

Согласно официальным данным, в результате уличного противостояния погибли более 40 человек, сотни людей задержаны.

В воскресенье в Исламской республике прошли новые акции протеста в рамках кампании против клерикализации общества и полицейского насилия. На акциях звучат также антиправительственные лозунги.