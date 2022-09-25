После объявления мобилизации Россию покинуло более 200 тысяч мужчин

После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации из РФ выехала 261 тысяча мужчин. Об этом изданию "Новая газета. Европа" рассказал источник в администрации российского президента.

Обсуждения внутри Кремля о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые покидают Россию, поясняют журналисты.

По словам собеседника, в последней справке ФСБ, которая сегодня, 25 сентября, "гуляла по кабинетам", речь идет о цифре в 261 тысячу мужчин, которые покинули РФ со среды по вечер субботы.