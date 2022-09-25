Путин хочет закончить войну до 15 ноября военный эксперт
Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что из некоторых источников поступает информация, что президент РФ Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну, надеясь на капитуляцию Украины. Об этом Жданов сказал в очередном своем видео относительно оперативной обстановки с российским вторжением, размещенном на YouТube-канале.
"Россия не может собрать миллион человек для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны... Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны - это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО", - сказал Жданов.
Он отметил, что это нужно РФ, чтобы иметь возможность подготовиться и осуществить повторное нападение и оккупировать всю Украину.