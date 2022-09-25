Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что из некоторых источников поступает информация, что президент РФ Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну, надеясь на капитуляцию Украины. Об этом Жданов сказал в очередном своем видео относительно оперативной обстановки с российским вторжением, размещенном на YouТube-канале.

"Россия не может собрать миллион человек для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны... Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны - это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО", - сказал Жданов.

Он отметил, что это нужно РФ, чтобы иметь возможность подготовиться и осуществить повторное нападение и оккупировать всю Украину.