Экс-полковник ГРУ и командующий армией сепаратистов из Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) порассуждал о возможных событиях после окончания «референдума» о «присоединении» территорий Украины к России 27 сентября. Стрелков уверен, что Москва выдвинет Киеву ультиматум.

По его мнению, голосование закончится присоединением к России новых территорий: «Теперь РФ придется с 27 сентября, скорее всего, - в течение нескольких суток после этого будут проведены все необходимые формальности о присоединении данных областей к России - защищать свою территорию без каких-либо вариантов, потому что потеря этих территорий будет являться поражением РФ».