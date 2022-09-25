Стрелков: Россия объявит Украине войну видео
Экс-полковник ГРУ и командующий армией сепаратистов из Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) порассуждал о возможных событиях после окончания «референдума» о «присоединении» территорий Украины к России 27 сентября. Стрелков уверен, что Москва выдвинет Киеву ультиматум.
По его мнению, голосование закончится присоединением к России новых территорий: «Теперь РФ придется с 27 сентября, скорее всего, - в течение нескольких суток после этого будут проведены все необходимые формальности о присоединении данных областей к России - защищать свою территорию без каких-либо вариантов, потому что потеря этих территорий будет являться поражением РФ».
Затем, предположил сепаратист, Москва выдвинет Киеву ультиматум – если украинское командование не согласится отступить от российских территорий, то РФ объявит Украине «войну».
«Следующим шагом <…> будет ультиматум, который предъявит Москва Киеву. Либо Киев выводит свои войска за пределы «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей, либо РФ будет вынуждена объявить Украине войну просто по факту нахождения украинских войск на своей территории. Либо <…> РФ будет вынуждена перевести ситуацию в какой-то правовой режим, хотя бы в режим контртеррористической операции на своей территории», - заявил Стрелков.