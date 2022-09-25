Крупная группировка российской армии под угрозой окружения фронтовая сводка
В результате успешных контрнаступательных операций, проведенных украинской армией в административных границах Донецкой области, группировка российской армии численностью в несколько тысяч человек оказалась под угрозой окружения. В настоящее время, украинская армия медленно, но, верно, продвигается в направлении стратегически важного города Лиман Донецкой области. Однако ситуация уже достигла такого уровня, что специализированный на военной тематике российский телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что Лиман находится под угрозой окружения.
ВСУ, воспользовавшись численным преимуществом, освободили населенный пункт Редкодуб у города Лиман в Краматорском районе, и выдвинулись в оперативный район к северу от поселка, где нет линии обороны. Украинцы продолжили наступление в направлении поселка Лозовой, затем деревни Редкодуб и овладели деревнями Карповка и Новое.
В настоящее время ВСУ пытаются продвинуться на север, выйти на шоссе Святое-Боровое с привлечением большого количества мотострелковых подразделений. Если Святое перейдет под контроль украинцев, вся Лиманская группировка российской армии окажется в оперативной блокаде. При одновременном ударе со стороны плацдарма у Купянска вся оборона вдоль границы «ЛНР» может рухнуть.
Согласно поступающей из РФ информации Москва бросает в бой резервы с целью замедлить продвижение ВСУ, пытаясь стабилизировать обваливающийся фронт РФ.
При этом итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter отмечает, что ВСУ могут быть еще дальше в глубине российского тыла: «Полный крах российских войск в Северном Луганске весьма вероятен", - пишет он.
Украинские военные корреспонденты также сообщают, что к северу от Лимана освобождены четыре населенных пункта – Лозовой, Рубец, Крымка и Александровка.
Такими сведениями поделился в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников. Генштаб ВСУ, однако, пока не спешит с подтверждением данной информации.
«Лозовое (Краматорский район) под контролем ВСУ. Рубцы, Крымки, Александровка, находящиеся рядом, тоже», - написал журналист. Он уточнил, что идет зачистка российских войск у населенного пункта Коровий Яр.
«Наши передовые подразделения на этом участке продвинулись еще дальше, поэтому ожидайте новостей», - написал Мирошников. Он подчеркнул, что ВСУ взяли хороший темп и достаточно быстро продвигаются от реки Оскол к Лиману. Остановить контрнаступление и стабилизировать фронт русским не удалось.
«В недалеком будущем возникнет опасность для российской армии в городе Сватово, что продвинет фронт намного дальше. В таких условиях взятие Лимана и прорыв к Кременной будут означать, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное также через некоторое время вернутся домой», - рассказал Мирошников.
Следует отметить, что российская армия с большими потерями летом этого года овладела городами Северодонецк, Рубежное и Лисичанск Луганской области. Наступательные операции по захвату этих населенных пунктов продолжались почти два месяца. Теперь, освободив Лиман, украинская армия получила шанс вернуть себе эти населенные пункты. Русские же начали отступать, чтобы не попасть в полную осаду, как это было раньше в районе Харькова.
24 сентября другие пропагандистские российские телеграм-каналы, распространяющие новости о войне на Украине, подтвердили, что российские войска начали отступление, чтобы не попасть в окружение в Лимане. Согласно этим источникам, из города выводятся боеспособные части российской армии, а задачи по обороне возлагаются на принудительно мобилизованные части из Донецкой и Луганской областей. Однако ясно, что противостоять украинской армии они не смогут.