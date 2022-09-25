В результате успешных контрнаступательных операций, проведенных украинской армией в административных границах Донецкой области, группировка российской армии численностью в несколько тысяч человек оказалась под угрозой окружения. В настоящее время, украинская армия медленно, но, верно, продвигается в направлении стратегически важного города Лиман Донецкой области. Однако ситуация уже достигла такого уровня, что специализированный на военной тематике российский телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что Лиман находится под угрозой окружения.

ВСУ, воспользовавшись численным преимуществом, освободили населенный пункт Редкодуб у города Лиман в Краматорском районе, и выдвинулись в оперативный район к северу от поселка, где нет линии обороны. Украинцы продолжили наступление в направлении поселка Лозовой, затем деревни Редкодуб и овладели деревнями Карповка и Новое.

В настоящее время ВСУ пытаются продвинуться на север, выйти на шоссе Святое-Боровое с привлечением большого количества мотострелковых подразделений. Если Святое перейдет под контроль украинцев, вся Лиманская группировка российской армии окажется в оперативной блокаде. При одновременном ударе со стороны плацдарма у Купянска вся оборона вдоль границы «ЛНР» может рухнуть.

Согласно поступающей из РФ информации Москва бросает в бой резервы с целью замедлить продвижение ВСУ, пытаясь стабилизировать обваливающийся фронт РФ.

При этом итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter отмечает, что ВСУ могут быть еще дальше в глубине российского тыла: «Полный крах российских войск в Северном Луганске весьма вероятен", - пишет он.

Украинские военные корреспонденты также сообщают, что к северу от Лимана освобождены четыре населенных пункта – Лозовой, Рубец, Крымка и Александровка.

Такими сведениями поделился в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников. Генштаб ВСУ, однако, пока не спешит с подтверждением данной информации.

«Лозовое (Краматорский район) под контролем ВСУ. Рубцы, Крымки, Александровка, находящиеся рядом, тоже», - написал журналист. Он уточнил, что идет зачистка российских войск у населенного пункта Коровий Яр.